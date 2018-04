Bentley Continental GT Speed Convertible is officieel

Door: BV

Bentley heeft nu ook officieel alle details over de Continental GT Speed Convertible vrijgegeven. Die debuteert later deze maand op het Autosalon van Detroit, maar was eerder al uitgebroken.

Net als bij de gesloten editie herbergt de motorkap een 6-liter grote W12 die door twee turbo's zuurstof in de cilinders krijgt geblazen. De aanwezigheid daarvan wordt kenbaar gemaakt aan de hand van specifieke 21-duimers (je kan zelf kiezen of welke afwerking die krijgen), een aparte uitlaatlijn met spruitstukken die alleen voor deze serie voorbehouden zijn, en een andere grille. Aan de binnenzijde wordt het exclusieve karakter onderlijnd door een in het leder gestikt diamantpatroon en een aluminiumpanelen die volgens een nog exclusievere bewerkingsmethode tot stand zijn gekomen als sierlijsten voor de binnenzijde. Dat laatste moet je overigens niet nemen als je er geen zin in hebt.

Wat je niet ziet zijn de gewijzigde sturing voor de elektronische demping, de met 10mm verlaagde rijhoogte, versterkte stabilisatorstangen en stuurinrichting die meer weerstand levert. Maar waar het ‘m natuurlijk allemaal om te doen is, zijn de cijfers. Voluit haalt de dakloze Speed 325km/u, waarvan de eerste 100 niet meer dan 4,4 seconden in beslag nemen.