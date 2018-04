Nieuwe Citroën 2pk duikt weer op

Door: BV

De terugkeer van de 2pk is één van de hardnekkige geruchten in de autosector. Er wordt al decennia lang inkt verspild aan een spirituele opvolger voor het veelzijdige, betaalbare model dat van 1948 tot 1990 in de catalogus van de Franse autobouwer stond. Citroën zelf wist de geruchtenmolen op tijd en stond een stevige draai te geven door studiemodellen te presenteren die duidelijk in die richting wezen. Dat gebeurde voor het laatst in 2007 op het Autosalon van Frankfurt. Daar stond de C-Cactus te blinken.

Hoewel de autobouwer financieel in zwaar weer verkeert, is via de Duitse pers uitgelekt dat de productieversie daarvan nog steeds op de planning staat. De Fransen willen op de proppen komen met een auto die zo'n 4,3m lang is, gebruik maakt van het onderstel van de Citroën C4 en teruggrijpt naar de essentie. Als de Duitse pers het bij het recht eind heeft, stellen de Fransen eind dit jaar een studiemodel voor op het Autosalon van Frankfurt en zien we de productieversie één jaar later op de beursvloer in Parijs. Over de motoren wordt eveneens al gespeculeerd. Een diesel van 90pk en benzines van 80 en 100pk zijn genomineerd. De enige zekerheid is voorlopig hoe de C-Cactus er in 2007 uitzag.