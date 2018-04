Toyota GT86 TRD Griffon is Ferrari-killer

Door: AUTO55

Een ongeloofwaardige kop, maar het blijkt te kloppen. Toyota Racing Development maakte bekend dat hun nieuwe project, GT86 TRD Griffon gedoopt, op het Tsukuba Circuit een snelle rondetijd van 1 minuut, 1 seconde en 872 hondersten heeft neergezet. Dat maakt hem er net iets sneller dan de Ferrari 458 Italia in standaardtrim.

Officieel cijfermateriaal kregen we nog niet te pakken, daarvoor is het nog zeker wachten tot de start van het Tokyo Auto Salon eind volgende week. Toyota liet zich wel ontvallen dat de Griffon een lichter en stijver koetswerk kreeg aangemeten, net als een racegerichte ophanging en een aangepast uitlaatsysteem. Plaatjes van deze kampioen zijn jammer genoeg nog niet voorhanden. TRD kwam in september al eens piepen in onze nieuwsrubriek, al werd er toen enkel gerept over een accessoirelijn en weinig ingrijpende aanpassingen.