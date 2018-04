Mercedes C-klasse krijgt vorm

Door: AUTO55

Modular rear-wheel drive architecture, zo heet het platform dat onder meer de nieuwe C-klasse van een basis voorziet - uiteraard met een positieve invloed op de ontwikkelingskosten. Maar de volgende C komt er ook als vierwielaandrijver en in meer dan één koetswerkvorm. Naast een conventionele break en berline staan er immers ook weer een coupé en een cabrio op de planning. Laatstgenoemden volgen weliswaar niet onmiddellijk na de lancering in maart 2014.

Motorengewijs gokken we op een 184pk sterke tweelitermotor als instapper en een 3.0 V6 met 333pk als topversie. In het gewone lijstje dan toch, want AMG heeft nog een dubbel geblazen 4.0 V8 in de wachtrij. In de hoek der zelfontbranders blijft de 2.1 viercilinder op post, zij het doorontwikkeld, om tussen 120 en 220pk op de wielen los te laten. Een plug-in hybride staat voor 2015 op de agenda.

Traditiegewijs groeien ook de buitenafmetingen. De volgende C tikt af bij 4,7m (+10cm), met positieve gevolgen voor de passagiers op de achterbank. Die hebben ook baat bij een grotere koffer, die zijn volume naar verluidt tot 485l zou zien toenemen. Van de nieuwe E-klasse krijgt hij bovendien een hoop veiligheidssystemen overgeheveld (al dan niet in optie). Adaptieve dempers behoren in principe tot het basispakket.