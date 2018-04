Fiat koopt meer Chrysler

Door: BV

Fiat lijkt ons de jongste tijd meer te bombarderen met boekhoudkundig nieuws dan met nieuwe producten. En het nieuws van de dag valt weerom in de eerste categorie. De Italianen trekken nu immers hun belang in Chrysler met 3,3% op. Daarmee mikt het bedrijf op een totaal aandeel van 65%. De uitoefening van een eerder genomen optie kost het bedrijf $ 198 miljoen.

Als Fiat z'n zin krijgt, dan is het binnenkort zelfs geheeleigenaar van de Amerikaanse merken Chrysler, Dodge en Jeep, maar de Amerikaanse VEBA-Holding ligt dwars. Dat staat voor "Voluntary Employees Beneficiary Association" en is in essentie het pensioensfonds van de onderneming. VEBA bezit 41,5% van Chrysler.