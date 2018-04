Gratis naar het Autosalon van Brussel 2013 (2)

Door: BV

Vrijdag 11 januari opent de 91ste editie van het Autosalon van Brussel de deuren. Wat er te bekijken valt, de openingsuren en de toegangsprijzen lijsten we traditiegetrouw op in het Salondossier. En al net zo traditiegetrouw geven we een aantal kaartjes weg. We gaven al 10 duotickets weg en doen er nu nog eens zo veel bovenop. Om kans te maken, volstaat het om te reageren onder de link naar dit item op onze facebook-pagina en je inbox er in de gaten te houden. Dat is immers hoe we de winnaars om hun postadres vragen. Succes!