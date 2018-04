Autosalon Brussel 2013: beeldenstorm

Door: TB

Geen tijd om naar het Autosalon van Brussel te gaan? Of staan er te veel bezoekers in je weg bij het nemen van die ene foto van je droomwagen? Niet getreurd want de creatieve fotografen van Auto55 brengen redding. Ons team was tijdens de persdag druk in de weer om alles netjes en zonder stoorzenders op de gevoelige plaat vast te leggen. Ontdek al het moois dat het autosalon van Brussel in 2013 te bieden heeft. Alle vier de omvangrijke fotospecials met in totaal 476 foto's kan je makkelijk van uit de rechterbalk bereiken, of door hier (1), hier (2), hier (3) en hier (4) te klikken. Veel plezier!