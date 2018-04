Autosalon Brussel 2013: de babes

Door: TB

Tja, ondanks bezwaren van minister Milquet valt er op het autosalon van Brussel ook dit jaar weer heel wat vrouwelijk schoon te bewonderen. Wij gaan voor de wagens uiteraard, maar hier en daar kon onze fotograaf een spontane afdruk van zijn fototoestel niet vermijden. Het resultaat van al deze onbewuste ijver vind je terug in de traditionele babesspecial, bereikbaar vanaf de rechterbalk of door hier te klikken. Meer geinteresseerd in de wagens? Surf dan gelijk door naar onze bijna 500 foto's tellende beeldenstorm.