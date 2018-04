Honda NSX Concept krijgt interieur

Door: BV

Omdat hij op het Autosalon van Detroit staat, kleeft de merknaam Acura op de motorkap, maar de blikvanger zal bij z'n productie natuurlijk gewoon als Honda aan de Europese consument gesleten worden. Die opvolger van de NSX staat al een tijd in de sterren geschreven en we weten inmiddels ook al waar het bedrijf op vlak van aandrijflijn op inzet. Het gaat dan om een V6 benzinemotor die beste maatjes wordt met een batterijpack dat drie elektromotoren aanstuurt.

Terwijl aan de productieversie wordt gesleuteld, krijgt ook de concept car een update. Die moest het tot op heden stellen zonder interieur maar krijgt nu eindelijk een boordplank en meubilair. Acura wil nog niet gezegd hebben dat het om de definitieve layout gaat, maar dat het "één van de mogelijke pistes" is. Het interieur is in al z'n glorie te bewonderen in de gallery.