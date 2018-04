Aftellen van 3 voor Honda NSX Concept

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit heeft Honda de NSX Concept onthuld. Hij heet er natuurlijk wel Acura, maar de rest van de wereld krijgt hem als Honda. Het is tastbaar bewijs dat de Japanners toch weer aan opvolger voor het model werken.



Honda heeft nog drie jaar tijd nodig om de NSX productierijp te maken. In 2015 is het model realiteit. Specificaties zijn dan ook schaars. Er hangt een V6 VTEC benzinemotor centraal in het chassis voor de aandrijving van de achterwielen en twee elektromotoren zorgen voor de aandrijving van de voorwielen. Een hybride dus, zoals voorspeld. Honda doopt de combinatie SH-AWD van Super Handling All Wheel Drive, wat heel wat te maken heeft met het feit dat beide voorwielen apart kunnen worden aangestuurd om de NSX Concept een bocht in te helpen. Efficiënt da's zeker. En misschien ook best saai. Dat laatste kan alvast niet van het uiterlijk gezegd worden.