Nissan 370Z is niet klein genoeg

Door: BV

Woordvoerders van Nissan hebben op het Autosalon van Detroit nog maar eens gehint naar de komst van een kleine sportwagen. De Japanners hebben daar al eens met de Esflow Concept Car naar gehint en het lijkt er almaar meer op dat een productieversie zichzelf als klein broertje voor de GT-R en 370Z opwerpt. Natuurlijk zijn de details schaars, al moest je een oen zijn om niet door te hebben dat tussen de regels staat geschreven dat die geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven wordt. Beeld van de Esflow is er in de gallery.