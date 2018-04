Nissan Esflow is spannend, elektrisch, voor 2

Door: BV

Van Renault kregen we op het Autosalon van Parijs de Dezir te zien. Een sportwagen voor twee, met elektrische aandrijving. Op het Autosalon van Genève is het zusterbedrijf Nissan dat diezelfde oefening maakt, zij het met een resultaat dat totaal anders oogt.

De Nissan Esflow is een sportieve tweezitter. Gebouw op een aluminium chassis met een geïntegreerde rolkooi en een koetswerk uit lichtgewicht composietmaterialen. Het lithium-ion batterijpak is afkomstig van de Leaf, maar herschikt. De accu's zitten nu boven de voor- en achteras. De elektromotoren zitten net voor de aangedreven achtertrein. De twee wielen op de achteras hebben elk recht op een apart te sturen elektromotor. Op die manier kan Nissan het vermogen per wiel regelen, de stabiliteit controleren en een levendiger bochtengedrag garanderen.

Vanuit stilstand naar 100km/u accelereren kan de Esflow in minder dan 5 tellen. Op een volle batterijlading moet je 240km ver geraken - 80km méér dan de Leaf. Dan moet je weer een stopcontact opzoeken. De Esflow is een studiemodel. Over serieproductie is nog niets bekend.