Mini pakt de Dakar

Door: BV

De Fransman Stéphane Peterhansel en copiloot Jean-Paul Cottret hebben voor het tweede jaar op rij de slopende Dakar rally op hun naam geschreven met de Mini Countryman ALL4 Racing. Het duo legde de 8.500km lange rit af in 38:32.39. Dat is 42:22 sneller dan de eerste achtervolgers. Het is de vijfde keer dat Peterhanssel zich tot winnaar mag kronen.

Bij de vrachtwagens bestaat het ganse podium uit Kamaz waarvan de snelste door Eduard Nikolaev werd bestuurd, terwijl bij de motoren Cyril Despres eveneens voor de vijfde keer het hoogste ereschavot opreed. Hij nam al 12 keer deel aan het evenement.

In het totaal reden 124 motorfietsen, 26 quads, 89 wagens en 60 trucks onder de aankomstboog in Lima. Dat is 67% van het startersveld.