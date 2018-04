Geen spookrijders meer in S-Klasse

Door: TB

Verkeersbordenherkenning is al even geen science fiction meer. Een camera, gemonteerd in de voorruit van de wagen, detecteert de aanwezigheid van een verkeersbord en herneemt de afbeelding van het bord op de boordplank of in het beeld van het heads-up display. Op die manier wordt je extra attent gemaakt op het bord, dat ook langer zichtbaar blijft. Mercedes-Benz gaat met de nieuwe S-Klasse (en gefacelifte E-Klasse) echter een stukje verder. Het paste de technologie zodanig aan dat het systeem ook verbodsborden kan herkennen die bestuurders er van moeten weerhouden een autosnelweg in de verkeerde richting op te rijden. Meer nog, de assistent gaat tevens via het navigatiesysteem na of de indicatie wel correct is. Als een bestuurder dreigt te gaan spookrijden, wordt hij auditief en visueel aangemaand zijn voertuig zo snel mogelijk te stoppen.

En dat is nodig, want Mercedes becijferde dat er zo'n 7 spookrijders op Duitse wegen belanden ... dagelijks. Spookrijden is zelden een bewuste daad, maar eerder het gevolg van verstrooidheid, vermoeidheid of stress. En dus kan een aandachtige computer wellicht veel onheil voorkomen, zo dachten de Duitsers. Het systeem werkt vooralsnog enkel op Duitse wegen, maar het bedrijf is op dit moment druk in de weer om het in de rest van de wereld operationeel te krijgen. De assistent zal tevens nog beter snelheidsbeperkingen kunnen herkennen dan vandaag, en tevens raad weten met verbodsborden die inhalen verbieden én de borden die een verbod opheffen. Nadat de S- en E-Klasse zullen kunnen worden uitgerust met het systeem, zal Mercedes het gaandeweg ook in de andere modellen aanbieden.