Nieuw compact platform voor Peugeot-Citroën

Door: BV

Niet elke constructeur heeft de kans om meer dan 20 modellen op eenzelfde bodemplaat te bouwen en in verschillende segmenten (tegen sterk uiteenlopende prijzen) aan z'n klanten te verpatsen. Maar dat modulaire platformen de toekomst zijn, is wel duidelijk. Peugeot en Citroën delen al langer bodemplaten en stellen nu hun nieuwe EMP2-onderstel voor (Efficient Modular Platform 2). Dat zal gebruikt worden voor een aantal toekomstige modellen in het C- en D-segment.

Het nieuwe onderstel kent heel wat variabelen en kan daardoor als basis dienen voor sedans, breaks, monovolumes en crossovers. Er is wat meer gebruik gemaakt van lichtgewicht technologie als aluminium en staal met een hoge treksterkte. Daardoor kan er naar schatting zo'n 70kg bespaard worden op toekomstige modellen, waaronder opvolgers voor de C4 Picasso en Peugeot 308.

De architectuur is voorzien op een start/stopsysteem, een elektrische stuurbekrachtiging en banden met een ultralage weerstand.