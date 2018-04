Aston Martin trakteert Rapide op S

Door: BV

Aston Martin heeft z'n net niet voldoende populaire vierdeurs sportwagen Rapide voor modeljaar 2013 opgefrist. Het belangrijkste nieuws zit onder de kap, waar de atmosferische 5,9l grote V12 nu 558pk en 620Nm opwekt. Dat is 81pk en 20Nm meer dan voorheen, met als onmiddellijk effect dat de sprint naar 100 voortaan wordt afgehaspeld in 4,9 tellen en de top nu 306km/u bedraagt. Dat is een verbetering van respectievelijk 0,3 tellen en 3km/u, al is het vooral de extra duw in de rug tijdens tussensprintjes waar je het in zo'n geval voor doet. De uitstoot gaat door de ingreep ook wat in de min, met 332 in plaats van 355gr/km CO2-emissie.

Aan de binnenzijde biedt de Rapide nog steeds tot 900l bagagecapaciteit of zitruimte voor vier personen. De voornaamste wijziging is dat er een extra kleurcombinatie aan de lijst is toegevoegd, met inbegrip van contrasterend stikwerk, dat het sportieve karakter wat meer in de verf moet zetten.

Met hetzelfde doel is ook de smoel voorzien van een nieuwe grille die nu ronduit gigantisch is. Die lijkt meer bedoeld om de smaak van rijke Chinezen of Arabieren aan te spreken dan voor de Europeaan, maar misschien komt het hier ook nog tot een heropleving van de verkoop. Je kan voortaan ook wat extra carbon tegen de koets lijmen. Onder meer de voorspoiler, de inzetstukken bij de achterlichten, de diffuser en de spiegelhuizen kunnen met het exclusieve materiaal worden aangekleed.

Door de ingreep gaat de Aston voortaan als Rapide S door het leven. De verkoop start al volgende maand. Meer dan 20 beelden vind je in onze fotospecial.