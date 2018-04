Volgende Audi A8 kan zelf filerijden

Door: BV

De intelligente systemen die ons de basisfuncties van het autorijden uit handen nemen, zijn al ruim een decennia aan een gestage opmars bezig. Ze zorgen er inmiddels voor dat we verwittigd worden wanneer we van onze rijstrook afwijken, ze remmen wanneer we per ongeluk een hindernis over het hoofd zien in een stedelijke omgeving of passen de snelheid van de cruise control automatisch aan die van de voorligger aan. En natuurlijk werkt de sector naarstig aan nog intelligentere systemen, met een auto die je helemaal autonoom van A naar B brengt als ultiem doel.

In een proefomgeving zijn er reeds een hoop projecten die veelbelovend lijken, maar op een echte praktische toepassing is het nog steeds wachten. Maar de volgende generatie Audi A8, die in 2016 op de markt komt, zal de lat toch weer hoger leggen. Een systeem met twee radars, 8 ultrasone sensoren en een stereocamera moet daar in staat zijn om in fileverkeer de auto helemaal zelf te bedienen. Natuurlijk zijn er nog beperkingen. Verwacht u aan een sterk gelimiteerde tijd, een maximale snelheid van 60km/u en beperkingen in de atmosferische omstandigheden. Tegelijk zie je zo dat het ultieme doel weer een stap dichter komt. Ook over de volgende evolutie breken de Audi-ingenieurs al hun hoofd. Er zijn al proefopstellingen met een auto die je laat uitstappen op je bestemming en daarna zelf een parkeerplaats opzoekt (foto).