Opel lanceert 1.6 CDTI Ecotec

Door: AUTO55

De Duitsers hebben een nieuwe zelfontbrander klaar. Die heet 1.6 CDTI Ecotec en zal de plaats innemen van de 1.7 en de minder krachtige varianten van de bestaande tweeliter. Het verse blok, dat al aan de Euro6-norm van 2014 voldoet, genereert 136pk en 320Nm koppel en zou tot 10% minder diesel drinken dan de 2.0 met dezelfde vermogenspiek. Tijdens de ontwikkeling werd nauwgezet toegekeken op de geluid- en trillingdemping om een zo comfortabel mogelijke rit in de hand te werken. De Zafira Tourer zal als eerste met de vierpitter worden uitgerust. Daarnaast mogen we trouwens nog meer centrales verwachten. Niet minder dan 3 nieuwe benzine- en dieselmotoren zullen nog dit jaar worden voorgesteld in kader van het vernieuwingsprogramma. Tegen 2016 wil Opel namelijk 23 frisse modellen en 13 nieuwe krachtbronnen introduceren. Van bedrijvigheid gesproken.