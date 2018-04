Opel Zafira nu ook op LPG

Door: AUTO55

Nadat de Insignia er ook al van profiteerde, is nu ook de Zafira Tourer beschikbaar met de 1,4l turbo Bi-Fuel Ecoflex die zowel benzine als LPG lust. De krachtbron levert in beide modi nog steeds 140pk en 200Nm (tussen 1.850 en 4.900t/min) en als normverbruik verspreidt Opel 8,6l/100km in LPG-stand en 6,7l/100km als je benzine tankt. CO2-gewijs stoot de Zafira respectievelijk 139g/km en 156g/km uit, een reden te meer om voor gas te kiezen.

Om het allemaal zover te krijgen, werden de motorkleppen en klepzittingen verstevigd en het motormanagementsysteem aangepast. De tot 69 liter vullende gastank zit onder de vloer verscholen, waardoor een geen laadruimte verdwijnt. Met beide brandstoffen aan boord zou de Zafira Bi-Fuel tot 1.500km moeten kunnen reiken.