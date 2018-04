Cooler dan een Subaru BRZ? Een trackday-BRZ!

Door: BV

Wie het Auto55.be-goed gedaan-lijstje van 2012 heeft bekeken, heeft er vast en zeker de Subaru BRZ en tweelingmodel Toyota GT86 op zien staan. Bij de redactie valt het model in de smaak, al van bij het prototype dat we op circuit loslieten. Inmiddels hebben natuurlijk wel meer mensen zin om de achterwielaandrijver over een afgesloten omloop te jagen. Subaru heeft het in de gaten en bouwt daarom vanaf nu een speciale race-versie "RA Racing". Voorlopig wel enkel voor Japan, maar misschien dat voldoende welgemikte emails richting importeur daaraan kunnen verhelpen...

De BRZ voor trackdays haalt z'n neus op voor aardigheidjes als lichtmetalen velgen. Maar hij krijgt er wel wat cruciale andere aanpassingen voor in de plaats. Zo worden de remmen op extra koeling getrakteerd en neemt een oliekoeler plaats achter de traditionele radiatorgrille. Aan de binnenzijde monteren de Japanners meteen een zespuntsrolkooi. Samen met de structuur van de auto biedt die meer dan afdoende bescherming. De bestuurderszetel is ook meteen uitgerust met een vierpunts veiligheidsharnas. En als de BRZ zichzelf in de grindbak op de buik heeft gelegd, dan zijn er zowel voor- als achteraan vaste sleephaken om de boel weer vlot te trekken.

Het beste moet nu eigenlijk nog komen. De hele kit wordt in de fabriek gemonteerd en drijft de prijs van de auto op met... niet eens € 300! Zou voortaan niet elke BRZ als RA Racing besteld worden? Kwijlen kan natuurlijk uitgebreid in de fotospecial.