Goed gedaan in 2012

We hadden al even opgelijst welke nieuwe auto's ons in 2012 een beetje op onze honger lieten zitten. Maar er viel gelukkig ook enkele keren erg goed nieuws te rapen, en ook dat kwam soms uit onverwachte hoek.

We kunnen immers niet stellen dat Toyota z'n reputatie stoelt op de bouw van raszuivere 'driver's cars'. Maar toch heeft het merk Auto55.be na een jarenlange stroom van degelijke, maar bezwaarlijk karaktervol te noemen vervoersmiddelen kunnen overtuigen. Met dank aan Subaru. De GT86 hebben we eerst op circuit en dan op de openbare weg (zowel de automaat als de handgeschakelde versie) beproefd en goed bevonden. Als de Japanner er in de toekomst nog wat krachtiger op wordt, vind je hem volgend jaar gegarandeerd opnieuw in dit lijstje terug.

Ook de 208 van Peugeot liet de redactie niet onberoerd. Die is er meer dan eens in geslaagd de 207 uit het collectieve geheugen te verbannen - en dat kwam geen jaar te vroeg. Opel bracht ondertussen flink ode aan oprichter Adam en Ford liet een goed rijdende en tevens praktische B-Max op ons los. Met de motor van het jaar op de vooras, die ook in de Focus op onze goedkeuring mocht rekenen.

Dacia moeten we ook even aanstippen. Dat merk kwam afgelopen jaar op de proppen met monovolume Lodgy, de functionele Dokker, een nieuwe Logan, Sandero én Sandero Stepway. Je moet een oog op de prijs houden als het op uitrusting en materiaalkeuze aankomt, maar elk van die producten viel ons op door z'n sterke aanbod en homogene karakter. Zelfs als je naar rijplezier kijkt, kom je er niet bekaaid van af.

Verder wist Kia met de Rio te overtuigen, terwijl BMW het verbruik van haar 320d Efficient Dynamics tot een ongezien laag pijl kon beperken. En dat zonder de bekende slogan te verloochenen - wat je inmiddels al lang niet meer van alle modellen kan zeggen. Afsluiten doen we met de zwaar afgeslankte Range Rover, de guitige VW Up -die je intussen ook als vijfdeurs kan bestellen- en de Volvo V40: onze onbetwiste veiligheidskampioen van 2012.

