Mini Bond Street maakt de collectie groter

Door: BV

Een nieuwe Mini in de niet aflatende stroom speciale edities van het merk! Ditmaal is het de Londense winkelstraat Bond Street die (zogezegd) ter inspiratie diende. Het koetswerk van de speciaal uitgedoste Clubman is voor de gelegenheid voorzien van een zwarte metaallak, een striping in dezelfde kleur en een dak, spiegelhuizen en wielinzetstukken in een contrastkleur. Voor dat laatste viel de keuze op ‘Cool Champagne'.

Aan de binnenzijde is het interieur uitgevoerd in koolstofzwart leder, voorzien van het chroompakket en met contrasterende inzetstukken in ‘Deep Champagne'. Het gros van de motorversies is beschikbaar. Première op het Autosalon van Genève, en de natuurlijk is de oplage ‘gelimiteerd' al vergeet het bedrijf er strategisch bij te zeggen over hoeveel exemplaren het juist gaat.