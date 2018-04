Toyota spant de kroon

Door: AUTO55

Begin vorig jaar mocht General Motors zich nog als 's werelds grootste autobouwer profileren, een titel die allicht voor Toyota zou zijn weggelegd indien de tsunami niet was komen opdagen. Maar die storm is terug gaan liggen en de Amerikanen moeten weer met een tweede plaats tevreden zijn. Toyota is er in 2012 namelijk in geslaagd om 9,75 miljoen auto's in elkaar te schroeven, zowat 460.000 eenheden meer dan GM. En daar mogen ze weer even heel trots op zijn. De bronzen medaille voor 2012 gaat naar Volkswagen, die 9,07 miljoen exemplaren van de band liet rollen.