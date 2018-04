Opel Cascada maakt prijzenkaart bekend

Door: AUTO55

Vanaf € 24.990 mag je de nieuwste Opel cabrio mee naar huis nemen. In ruil krijg je dan een 4,7m lange koets met een elektrische softtop en de bekende hiperstrut-veerpoten op de vooras. Deze technologie werd aanvakelijk voor de Insignia OPC ontwikkeld maar wordt ook standaard op de Astra GTC geleverd. Behoren eveneens tot het standaardpakket: lichtmetalen wielen, parkeersensoren achteraan (met geluidssignaal), achterlichtblokken met LED-signatuur, een boordplank in Morrocana en een met leder overtrokken stuurwiel. In open toestand kan de Cascada tot 280 liter meesjouwen, overdekt wordt dat 380 liter.

Onder de motorkap huist een 1.4 turbobenzinemotor die 120pk via een handgeschakelde zesbak naar de voorwielen sluist. Hogerop vind je de recentere 1.6 Sidi terug, ook voorzien van een turbo en 170pk sterk. In dat geval dien je met een startprijs van € 27.390 rekening te houden. Diesels zijn natuurlijk ook van de partij, te beginnen met de bekende 2.0 CDTI (165pk voor € 28.690) en binnenkort de 195pk opwekkende 2.0 Biturbo CDTI (€ 32.790). Deze beul kan je trouwens ook in de Zafira Tourer laten lepelen. Dat lees je hier.