nieuwe SsangYong Rodius krijgt vorm

Door: TB

SsangYong gaf foto's vrij van het prototype van de nieuwe Rodius. Die ging als studiemodel door het leven als A150 en is na twee jaar intensief ontwikkelingswerk productieklaar. De nieuwe voorzijde werd aerodynamisch geoptimaliseerd met het oog op een lager verbruik. In profiel wordt het koetswerk nog steeds gekenmerkt door dynamische lijnen en een grote glaspartij. Ook de achterkant werd volledig hertekend. De Rodius leunt qua ontwerp wat meer aan bij de grote Amerikaanse monovolumes, maar heeft ook wel wat weg van de Ford Galaxy als je het ons vraagt.

In tegenstelling tot andere grote monovolumes, zo zegt SsangYong, biedt de Rodius daadwerkelijk plaats aan zeven volwassen inzittenden, die elk over hun individuele zetel beschikken. Onder de kap komt de 2.0 liter grote e XDi Active Diesel met common rail, die 155pk produceert en een maximumkoppel van 360Nm genereert. De nieuwe Rodius staat vanaf juni in de showrooms. Prijzen en uitrustingsinfo volgen over enkele weken.