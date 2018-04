Nissan Juke Nismo RS staat al klaar (en we reden er even mee)

Door: TB

Naar aanleiding van de voorstelling van de Juke Nismo in het land van de Costa's, vanwaar we ook de onthulling van de 370Z Nismo op het net hebben gegooid, liet Nissan ons onverwacht kennismaken met het prototype van de Juke Nismo RS, die later op de markt verschijnt. Die ligt 10mm lager bij de grond, geniet een stijvere ophanging en krijgt een dikkere stabilisatorstang mee. Zijn vermogen ziet hij met zo'n 10% stijgen, tot bijna 220pk. Uiteraard zullen er ook milde esthetische aanpassingen worden doorgevoerd (die zitten nu nog onder zwarte tape) en plukt de tuner een ander setje velgen uit het rek. Op de vraag wanneer deze net iets straffere Juke Nismo op de markt komt, had Nissan nog niet meteen een antwoord. Wij trokken dan maar onze schouders op en reden zowel met deze ingetapete als de gewone Juke Nismo. En terwijl we er dan toch waren, schoten we ons geheugenkaartje vol met exclusieve foto's. Die kan je, vrijgevig als we zijn, natuurlijk zelf bekijken in onze weergaloze fotospecial. Een impressie tussen de kegels vind je op onze facebookpagina terug.

Nissan Motorsports, of kortweg Nismo, maakt al sinds vele jaren performantere onderdelen voor doordeweekse Nissans en mag in Japan nu en dan een complete wagen onder handen nemen, waarna die er gecommercialiseerd wordt. Eindelijk wil de sporttak ook in Europa voet aan de grond krijgen, te beginnen dus met een sportieve versie van de Juke. Die laat zich opjutten door een drukgevoede 1.6 liter benzinemotor die 200pk aan 6.000t/min en 250Nm koppel tussen 2.400 en 4.800t/min aflevert. Hij is verkrijgbaar met voorwielaandrijving in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak, of als vierwielaandrijver gekoppeld aan een CVT-transmissie. De eerstgenoemde spurt in 7,8 seconden naar 100km/u en kan doorgaan tot 215km/u, de andere doet vanwege het hogere gewicht 0,4 seconden langer over dezelfde proef. Naast een hoop esthetische aanpassingen werd ook het onderstel en de stuurbekrachtiging wat sportiever afgesteld. De Juke Nismo is vandaag al te koop en kost € 26.905. De variant met vierwielaandrijving en een CVT maakt je € 30.205 armer.