Nissan Juke Nismo komt er in 2013

Door: AUTO55

Dat deze er ging komen wisten we al langer dan vandaag. Nissan Motorsports of kortweg Nismo zou maar wat graag voet aan de grond krijgen in Europa en dit exemplaar krijgt de eer om het startschot af te vuren. De hitsige Juke laat zich opjutten door een drukgevoede 1.6 liter benzinemotor die 200pk aan 6.000t/min en 250Nm koppel tussen 2.400 en 4.800t/min aflevert. Hij is verkrijgbaar met voorwielaandrijving in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak, of als vierwielaandrijver gekoppeld aan een CVT-transmissie. De eerstgenoemde soort spurt in 7,8 seconden naar 100km/u en kan doorgaan tot 215km/u, de andere doet vanwege het hogere gewicht 0,4 seconden langer over dezelfde proef. De topsnelheid bedraagt dan een magere 200km/u. Verder laat Nissan weten dat de Juke Nismo uitermate geschikt is voor het betere bochtenwerk, onder meer dankzij een aangepast onderstel, en dat hij begin volgend jaar al in Europa verschijnt - uiteraard met een lager prijskaartje dan de omgerekend € 512.000 kostende Juke-R, die we zelf al mochten uitproberen.