BMW M4 teert op 6 cilinders

Met 3 liter inhoud en een vermogen van 422pk produceert de nieuwe krachtbron (vermoedelijk uitgerust met een driekoppige turbo) een duo paarden meer dan de 4,0l V8 uit de huidige M3. Weinig verschil, maar de koppelpiek zou wel 150Nm hoger uitvallen. Na een kleine rekensom komen we dan uit op 550Nm, met een ongetwijfeld snellere acceleratietijd als resultaat.

De M4 wordt een afgeleide van wat eerder als 4 Coupé Concept is voorgesteld, maar fans van de M3 hoeven in principe niets te vrezen. Die blijft in sedanvorm verdertimmeren aan de toekomst. Of er ook een break op het programma staat, hebben we voorlopig het raden naar. Hetzelfde geldt voor de lanceringsdatum.