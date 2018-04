Spierenkweker: Dodge Challenger R/T Redline

Door: AUTO55

Niet meteen spek voor onze Europese bek, maar in het land van hamburgers en cheddar kan de Challenger op meer dan alleen goedkeuring rekenen. Dodge weet dat, en houdt zich dan ook niet in om er op tijd en stond een speciale reeks aan te bieden. De nieuwste creatie kreeg de koosnaam Redline opgespeld en laat zich op de Chicago Auto Show in levende lijve bewonderen. De eigenzinnige versie wordt exclusief aangedreven door een HEMI 5,7l V8 die 381pk en 555Nm via een handgeschakelde zesbak op de achterwielen loslaat. Een vijfbak behoort eveneens tot de mogelijkheden, maar dan stelt hij het met 377pk en 542Nm koppel. De kleurkeuze blijft beperkt tot Pitch Black, Granite Crystal, Bright White and Billet Silver. In de VS zal de Redline bijna $ 2.000 meer kosten dan het standaardmodel. Hier zijn de beelden.