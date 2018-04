Nog sneller: Mercedes C63 AMG 507

Door: AUTO55

Alsof de C63 AMG nog niet volstaat, hebben Mercedes en huistovenaars van AMG al een straffer exemplaar in de lade liggen. De 507 Edition staat garant voor - wie had dat kunnen raden - een vermogenspiek van 507pk en wordt vanaf de zomer zowel als coupé en berline, maar allicht ook in breakvorm op Europese bodem losgelaten. De 6,3l V8 maakt net als de reeds geteste SLS AMG gebruik van onder meer een lichtere krukas en andere zuigers, waardoor het motorgewicht zowaar 6kg lager komt te liggen. Maar ook de computerspecialisten zijn aan het werk geslagen. Het eindresultaat komt neer op 507pk (20pk meer dan de tot nu toe krachtigste C63) en 610Nm koppel, waardoor de Duitser slechts 4,2 seconden nodig heeft om tot 100km/u te geraken. De topsnelheid is elektronisch afgesteld op 280km/u, 30 meer dan we al jaren gewoon zijn.

Om de extra paarden in het gareel te houden voorziet de 507 Edition een set tweedelige remschijven met een diameter van 36cm, voorzien van 4 zuigers achter- en 6 exemplaren vooraan. Die worden steevast in de kleur van de liefde gespoten. De C63 AMG 507 is standaard geschoeid met 19 inch lichtmetaal in hoogglanzend titaniumgrijs of matzwart, een motorkap met luchthappers zoals op de Black Series, AMG-striping onderaan de flanken en glanzend zwarte stijldetails voor het radiatorrooster, de zijspiegels en de achtervleugel. Binnenin treffen we een met alcantara overtrokken sportstuur, een stijlvol pookje, rood voor de tellerpartij en pianozwart gelakte accenten voor de rest van het interieur. Enkele obligate AMG-verwijzingen werden niet achterwege gelaten.

In maart kan je hem zelf bezichtigen, op voorwaarde dat je het Autosalon van Genève aandoet. Tot dan kan je je vergapen aan de eerste officiële foto's uit onze special. Prijzen raakten nog niet bekend, maar als toekomstige eigenaar mag je alvast tellen op een zitje in de AMG Driving Academy.