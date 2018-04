Renault Scenic & Grand Scenic in de lift

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/tests/135467-renault-grand-espace-alcantara-2-0-dci-150pk">De Espace kreeg al van de rol, de nieuwe Clio pakt er zwaar mee uit en de Mégane zal zeker volgen. Langzaam maar zeker wordt de lijn doorgetrokken naar het hele gamma, en nu blijkt dat ook de Scénic bij de plastisch chirurg is langsgegaan. De dokter van dienst heette Laurens van den Acker en richtte zich zoals verwacht voornamelijk op de voorpartij. Of de man ook kan scoren met het resultaat, laten we liever in het midden. Zelf vinden we het huidige model namelijk verre van onaantrekkelijk.

Zowel de Scénic als grote broer Grand Scénic moesten eraan geloven en ze profiteren uiteraard allebei van enkele nieuwigheden. Zo introduceert Renault haar eigen multimediasysteem R-Link, dat we al kennen uit de Zoe en de Clio, en mag de reeks over de gloednieuwe TCe 130 benzinemotor beschikken. De opgepoetste Scénics zullen zich voor het eerst laten zien op het 83ste Autosalon van Genève, dat loopt van 7 tot 17 maart aanstaande.