Stoere Renault Scenic heet XMod

Door: AUTO55

Nog meer Scénic-nieuws, want de Fransen hebben ook een ruwe variant van het opgefriste model klaar. Die gaat als Xmod door de modder en beschikt over een speciaal tractiesysteem met onder meer een functie voor zand, gravel en sneeuw. Ingeschakeld wordt het koppelverloop aan de omstandigheden aangepast, waardoor de auto in principe verder geraakt dan andere Scénics. Vierwielaandrijving wordt evenwel niet aangeboden.

Verder oogt de XMod nog een maatje stoerder, met zijn grotere bodemvrijheid, bumpers van onbehandeld kunststof, verchroomde dakrails en naar smaak gebrachte wielen. Binnenin bemerken we een afgevlakt sportstuur, aluminium voor de pookknop en de pedalen, maar ook een geluidsinstallatie van Bose, standaard op elke XMod. Net als de bijgewerkte Scénic en Grand Scénic zal deze werkman met de TCe 130 start/stop benzinemotor leverbaar zijn. Die zou in de normverbruikstabellen tot 1l/100km minder lusten dan zijn voorganger, wat neerkomt op 15%. De Scénic Xmod is tussen 7 en 17 maart te bezichtigen op het autosalon van Genève. Of nu meteen in onze fotospecial natuurlijk.