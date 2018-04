Bentley-SUV komt er dan toch

Door: AUTO55

Na veel heen en weer gediscussieer en een - op z'n zachtst gezegd - niet door iedereen gesmaakte stijlstudie in de vorm van de 'verschrikkelijke' EXP 9 F, zou het licht voor productie inmiddels toch op groen gesprongen zijn. En als we de bronnen mogen geloven, wordt de hoogpotige met voorlopige naam 'Falcon' zelfs al binnen dit en 3 jaar verwacht. Men spreekt van een V8 en zelfs een W12 onder de kap, en van een prijskaartje dat rond € 200.000 schommelt. Of de luxe-SUV nog veel uiterlijke gelijkenissen met de EXP 9 F zal vertonen weten we niet, maar dat durven we - gezien de algemene verontwaardiging - ten zeerste in twijfel trekken. Hij zal het onder meer moeten opnemen tegen de nieuwe Range Rover en Porsche Cayenne en heeft een op stapel staande Lamborghini om naar uit te kijken.