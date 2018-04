Bentley EXP 9 F SUV is niet te stoppen

Door: BV

Hij is niet te stoppen: de SUV van Bentley. Het bedrijf heeft eigenlijk de beslissing tot serieproductie reeds genomen. Alleen in de uitwerking kunnen nog wat details verschillen. Zo zou de hier voorgestelde 6-liter W12 ook nog het gezelschap kunnen krijgen van een V8 en een hybridecentrale. Maar de twaalfpitter zou in elk geval 600pk en 800Nm opwekken. Volgens Bentley voldoende om er de krachtigste SUV ter wereld van te maken.

Geen kopzorgen voor de interieuraankleding. Gooi er uitzonderlijk leder, wol van de hoogste kwaliteit en exclusieve houtsoorten in en het komt wel goed. En wat extravagant stikwerk in de zetels helpt natuurlijk ook. De achterbank kan zowel voor werk als voor ontspanning gebruikt worden, afhankelijk van welke van de aanwezige snufjes je aanspreekt. En de achterste zetels zijn verstelbaar om desgewenst wat extra bagagecapaciteit vrij te maken. De kofferklep opent in twee delen, waarbij het onderste indien opengeklapt de rol van een zitbank aanneemt. De EXP 9 F (want zo heet de opgeblazen Bentley officieel, is zelfs voorzien van een complete picnicset.

Het design aan de buitenzijde - dat was een zwaardere dobber. Er zijn tal van verwijzingen naar Bentleys uit het verleden. Zoals de vorm van de achterlichten, de gigantische 23-duims lichtmetalen velgen met centrale sluiting of de ronde met LED-verlichting omzoomde luchtinlaten in de dikke neus. Op het Salon van Genève wil Bentley vooral reactie sprokkelen. Kwestie van het ontwerp indien nodig nog verder te verfijnen voor tot serieproductie wordt overgegaan.