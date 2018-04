Honda Civic in breakvorm naar Zwitserland

Door: AUTO55

Dat er van de nieuwe Civic een meer functionele variant zou verschijnen, was al langer geweten. Die neemt binnen afzienbare tijd de Toyota Auris Touring Sports in het vizier.

Vandaag kwam echter ook ter ore dat het pre-productiemodel met zekerheid op het nakende Autosalon van Genève van de partij zal zijn, met tussen de voorwielen de recente 1,6l i-DTEC turbodieselmotor. Die zal in Genève ook de CR-V van kracht voorzien. Het blok dook voor het eerst op in de vijfdeurs Civic (ziehier het testverslag), ontwikkelt 120pk en 300Nm koppel en wordt geleverd in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Prentjes blijven voorlopig uit.