Toyota Auris Touring Sports officieel

Door: AUTO55

De nieuwe Toyota Auris en Auris Verso lieten zich onlangs al opmerken, maar van de breakversie of Touring Sports kregen we zonet pas de eerste officiële beelden te verwerken. Tradititiegewijs neemt de break zowat 30% van de verkoop binnen het C-segment voor z'n rekening en is het dus logisch dat men deze afgeleide niet zomaar links laat liggen. De Auris Touring Sports geldt bovendien als eerste auto in zijn klasse die ook als full-hybride op de markt verschijnt. Toyota heeft dus al meteen een streepje voor op de concurrentie en kon voorkomen dat de interieur- en laadruimte onder de geleverde techniek zou inbinden.

Deze kindvriendelijke vierwieler behoudt weliswaar de 2,6m lange wielbasis van de hatchback, maar is er in z'n totaliteit 28,5cm langer op geworden. Een surplus dat de koffer ten goede komt, al weten we nog niet wat dat in praktijk oplevert. Op het dak lopen langsliggers in geanodiseerd aluminium die uitmonden in een geïntegreerde dakspoiler en achteraan hangt een nieuwe bumper en achterklep, waardoor de laaddrempel 8cm lager is komen te liggen. Om de proporties te doen kloppen heeft men de nummerplaat dan weer hoger geplaatst. Motorengewijs ligt de Touring Sports in dezelfde lijn als de rest van het gamma, maar informatie omtrent uitstoot en verbruik wordt pas later vrijgegeven.