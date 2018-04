Lamborghini viert verjaardag met nieuwe topper

Door: AUTO55

Lamborghini's excentrieke Sesto Elemento (foto) wordt er vooralsnog van weerhouden de openbare weg te betreden, maar de Italianen halen volgende maand een ander raspaard van stal waarmee je wel langs de terrasjes kan flaneren. Al zal het niet enkel daarbij blijven, want Lambo's nieuwste zou, net als voorgenoemde, zowat 1.000pk op de wielen loslaten. Dat zijn niet onze woorden, wel die van topman Stephen Winkelmann.

De superstier wordt net als vele anderen op het Autosalon van Genève onthuld en komt er naar aanleiding van het 50-jarige verjaardag van de constructeur. Uiteraard in een strikt gelimiteerde oplage, of wat had je gedacht.