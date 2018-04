Lamborghini Sesto Elemento in productie

Door: BV

Lamborghini neemt de spectaculaire Sesto Elemento, die vorig jaar rond deze tijd debuteerde op het Autosalon van Parijs, in productie. Dat heeft CEO Stephan Winkelmann (eindelijk) bevestigd.

Het is nog niet meteen nodig je organen op ebay te zetten. Lamborghini wil naar verluid slechts 20 exemplaren maken. En die zijn allemaal reeds besproken. De prijs is niet meegedeeld, maar in de wandelgangen wordt over € 2 miljoen gesproken. En zelfs als je er aan één zou geraken - het model mag de openbare weg niet op.

De Sesto Elemento komt natuurlijk ook op een gesloten omloop tot z'n recht. De 5,2l V10 levert immers 570pk en omdat de bolide nagenoeg geheel uit carbon is vervaardigd wijst de weegschaal rijklaar niet eens 1000kg aan. Van nul naar 100km/u sprinten kan in amper 2,5 tellen. Probeer dat maar eens in het verkeer.