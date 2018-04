VW Beetle GSR gaat terug in de tijd

Door: AUTO55

GSR staat voor Gelb Schwarzer Renner of - vrij vertaald - geelzwarte sportman en geldt als eerbetoon aan de 1303 S uit de jaren '70. Het zopas in Chicago gepresenteerde model is gespoten in hetzelfde kleurenschema van weleer en gaat enkel met grote 19-duimers de straat op. Die luisteren naar de naam Tornado en laten zich omgeven door bandenmaat 235/40 R18.

Onder de motorkap schuilt de bekende 2.0 turbobenzinemotor uit het gamma, goed voor een maximumvermogen van 210pk en 280Nm koppel. De Duitser heeft hierdoor genoeg aan 7,3 seconden om 100km/u aan te tikken en een top van 229km/u te bereiken. Aan de pomp zou hij zich met 7,3l/100km tevreden stellen, maar dat cijfer is enkel op de handbak van toepassing. Een DSG-automaat met dubbele koppeling staat in de optielijsten genoteerd.

Binnenin blijven geel en zwart de boventoon voeren. De aanwezige sportstoelen zijn eigen aan VW's R-Line programma en bieden meer zijdelingse steun dan de standaardexemplaren. Naast een Fender-audiosysteem (dat we al kennen uit de gelijknamige Beetle), een panoramisch zonnedak, bi-xenonkoplampen, verwarmde zetels vooraan en sfeerverlichting ontbreekt zelfs een identificatieplaatje niet aan het geheel. De Beetle GSR wordt tenslotte slechts 3.500 maal in elkaar gevezen. Of hij ook België aandoet laten we voorlopig in het midden, maar we zouden er niet rouwig om zijn. In Duitsland mag men alvast rekenen op een vraagprijs van om en bij € 30.000. Je ogen de kost geven kan in onze uitgebreide fotospecial.