Subaru Viziv spreekt nieuwe ontwerptaal

Op de beurs van Genève, van 7 tot 17 maart aanstaande, stelt Subaru met de Viziv haar meest verse creatie voor. Het betreft een conceptuele crossover die de nieuwe ontwerptaal van het merk etaleert en dus gerust als voorbode mag dienen van wat nog komen zal.

Daarnaast wordt er op de Subaru-stand ook plaats vrijgehouden voor de Outback diesel, voorzien van een boxermotor en een continu variabele transmissie of CVT, en de nieuwe Forester, die er al in is geslaagd om een opwaardse duim te verkrijgen van de voltallige EuroNCAP-personeelsdienst.