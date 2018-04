Holden Commodore maakt tegenvoeters warm

Door: BV

Europeanen hebben er niets aan, op een handvol Britten na. En toch is de komst van een nieuwe Holden Commodore een heuse belevenis, al was het maar omdat het model bij de tegenvoeters een gigantische schare fans heeft. De Australische GM-dochter vecht er tegen de eveneens daar ontwikkelde Ford Falcon al decennia een sportieve strijd mee uit in de immens populaire (en spectaculaire) V8 Supercars autosportdiscipline. Over de toekomst van het model hangen echter wel vraagtekens. Deze generatie van de achterwielaangedreven berline, zou wel eens de laatste kunnen zijn waarover de Australiërs het zelf voor het zeggen hebben. Er wordt algemeen van uitgegaan dat de volgende editie - die al voor 2017 is - noodgedwongen bovenop een globaal platform hoort te komen. Dat betekent vrijwel zeker het einde van de achterwielaandrijving. Overigens is de Commodore ook nu al belangrijk voor de Amerikanen, want het moederhuis verscheept linksgestuurde exemplaren naar het thuisland waar het model als Chevrolet SS aan de man wordt gebracht.

Alle beeld van de ruime vierdeurs vind je vanzelfsprekend in de 50 stuks tellende fotospecial. Wat GM vooral wil dat je daarbij onthoudt, is dat de Commodore zichzelf opwerkt. Betere materialen, een veel geavanceerder infotainmentsysteem en een opgewaardeerde afwerking, moeten nu het gevoel van een hogere klasse oproepen. En dat is niet alleen zo aan boord. Ook wie zich rond de auto bekijkt, hoort nu onder de indruk te zijn van de vormgeving. Erg gesofisticeerd oogde de Commodore nog nooit en met wat deskundig gepositioneerde plooilijnen en paneelranden en vooral aandacht voor de lichtunits, moet dat nu tot het verleden behoren.

Over de motoren wordt nog even geheimzinnig gedaan, al zal Holden de Australiërs hun geliefde V8 niet ontnemen. Toch ontsnapt ook deze Commodore niet aan de zuinigheidsoefening. De nieuwelings is meer aerodynamisch dan z'n voorganger, krijgt elektrische stuurbekrachtiging en kiest aluminium voor enkele koetswerkpanelen. Holden steekt daarvoor overigens wat subsidie op zak. De Australische overheid had bijna $ 40 miljoen in een innovatiefonds gestort.