Opel Zafira Tourer 1.6 CDTI Ecoflex vanaf € 26.900

Na de toevoeging van de immer potente 2,0l biturbodiesel aan het Zafira-gamma, introduceert Opel haar nieuwe 'kleine' zelfontbrander op het Autosalon van Genève. Volgens het merk de properste die men tot hier toe in elkaar heeft gevezen. We zeggen dus vaarwel tegen de 1,7l en de minder krachtige versies van de 2,0l, want met de komst van de 1.6 CDTI Ecoflex gaat hun bestaansrecht verloren. Vergeleken met de dieselende 2.0 met evenveel vermogen zou het brandstofverbruik immers tot 10% lager liggen.

Maar Opel had, naast een lager verbruik en lagere emissiecijfers, nog enkele andere doelen voor ogen bij de ontwikkeling van de kleine krachtbron. Een doorgedreven geluids- en trillingsdemping stonden hoog op de wensenlijst genoteerd, net als een beter resultaat op de vermogens- en koppelcurve. De centrale levert 136pk en 320Nm koppel en houdt de dorst en CO2-uitstoot binnen de perken door respectievelijk 4,1l/100km en 109g/km te laten optekenen - onder meer te danken aan het Blue injection-systeem met selectieve katalystische reductie. Voldoende dus om aan de Euro6-norm te voldoen. Bovendien wordt een onschadelijke dieseluitlaatvloeistof (een combinatie van water en ureum) in het uitlaatgas geïnjecteerd, waardoor ammonia op een katalysatorsubstraat wordt opgeslagen. De stikstofoxide die dan in de katalysator terechtkomt, wordt vervolgens selectief tot water en stikstof herleid. Het milieu is er dankbaar voor. De Zafira Tourer 1.6 CDTI Ecoflex kan nu al worden besteld, en dat vanaf € 26.900.