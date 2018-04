Opel Zafira Tourer Biturbo is snelste zevenzitter op diesel

Door: AUTO55

Na de Insignia, de Astra en binnenkort de Cascada, mag nu ook de Zafira Tourer van de krachtigste Opel-zelfontbrander meegenieten. Deze dubbel geblazen 2.0 CDTI is goed voor 195pk en 400Nm koppel, waardoor de zevenzitter snelheden tot 218km/u bereikt en hij in een vlotte 8,9 seconden naar 100km/u raast. De tussensprint van 80 naar 120km/u neemt slechts 8,5 seconden in beslag.

Aan de pomp zou dit krachtige busje (op papier) genoeg hebben aan 5,6l/100km. Met de introductie van deze geweldenaar is de Zafira Tourer aan zijn vijfde dieselmotor toe, terwijl er ook 3 minder populaire benzinecentrales en een CNG-versie op de prijslijst voorkomen. De Zafira Tourer 2.0 Biturbo CDTI is verkrijgbaar vanaf de Cosmo-uitvoering en zal minstens € 31.250 gaan kosten.