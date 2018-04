GWA 300 SCL wil klassieke Mercedes zijn

Door: BV

Gullwing America is een bedrijf dat zich wel eens durft te vergrijpen aan een Mercedes. En daar zijn vrij extreme projecten bij. Een niet zo arme donder uit het Oostblok heeft nu een SLS AMG Roadster bij de Amerikanen binnengestoken met de vraag om een nieuw koetswerk. Dat zal geheel uit aluminium vervaardigd worden en is gemodelleerd op de 300SC uit 1955 (een foto daarvan hebben we op onze facebook-pagina gedropt). Een auto waar destijds maar 52 stuks van werden gemaakt.

Een exacte replica is het uiteraard niet. De dimensies van de SLS AMG blijven behouden en onder meer de lichtunits kregen een hedendaagse behandeling. Voorlopig is het nog een virtueel model. Het bedrijf warmt zich nu op voor de ombouw. Of het project geslaagd is, mag je zelf beoordelen in de gallery.