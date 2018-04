Beetje meer Mercedes SLS AMG Roadster

Door: BV

Mercedes blijft informatie druppelen over de dakloze versie van de SLS AMG. Die debuteert in september op het Autosalon van Frankfurt, al hebben we het model inmiddels al enkele malen gezien. Enerzijds zijn de patentbeelden gelekt, anderzijds liet het merk de dakloze tweezitter ook al figureren in een Amerikaanse reclamespot (bekijk de video hier). Begin deze maand werden beelden en informatie vrijgegeven van nauwelijks gecamoufleerde exemplaren en nu acht de marketingmachine de tijd rijp voor de eerste officiële beelden.

Uiteraard krijgt de SLS AMG Roadster dezelfde 6.208cc atmosferische achtpitter onder de kap als de variant met vleugeldeuren. De centrale ontwikkelt nog steeds 571pk (6.800t/min) en 650Nm (4.750t/min), maar de cruciale acceleratiecijfers houdt Mercedes nog even voor zichzelf. Het wil wel kwijt dat de afdekkap met drie lagen leverbaar wordt in drie kleuren (zwart, beige en rood), dat die nauwelijks kofferruimte in beslag neemt (ook open) en dat ze tot een snelheid van 50km/u bediend kan worden en het werk in 11 tellen afrondt. Om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk van open rijden kan genieten zijn zetelverwarming en Mercedes' Airscarf (een systeem dat warme lucht uit de hoofdsteun in je nek blaast) standaard.