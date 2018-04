Tagaz Aquila: de goedkope vierdeurscoupé

Door: AUTO55

Deze vreemde snuiter is Russisch, heeft 4 deuren en staat binnenkort in menig showroom te blinken. Maar wel enkel in het vaderland, want om aan de Europese veiligheids- en andere noden te voldoen komt hij nog te kort. Gelukkig is dat ook aan zijn prijskaartje te merken. De Aquila mag de deur uit vanaf 415.000 roebel (omgerekend € 10.625) en wordt voorlopig enkel geleverd met een 107pk sterke 1,6l benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingspak. Later volgt dan een iets straffere versie met 150pk en misschien zelfs een automaat.

Tot de standaarduitrusting behoren ABS, stuurbekrachtiging, airco, plofkussens vooraan en een audio-installatie. Zaken die uiteraard niet op een optielijst zouden thuishoren. De auto is productieklaar en het orderboek telt inmiddels al meer dan 1.000 aanvragen. Je ogen de kost geven kan zoals steeds in de fotospecial.