Elektrisch varen met Mercedes en AMG

Over boten hebben we het hier nog niet zo vaak gehad. Dat moet van de Jaguar XF-aanverwante geleden zijn. Af en toe kunnen we dus wel een goede reden verzinnen om het onderwerp aan te halen, en al zeker wanneer Mercedes en huistuner AMG zich met de ontwikkeling hebben gemoeid.

In samenwerking met Cigarette Racing staken de Duitsers hun tijd in deze Cigarette AMG Electric Drive, een 11,6m lang jacht met een door de Mercedes SLS geïnspireerd interieur en een opvallende verflaag voor de buitenkant. Voor wie het wat waard is: AMG heeft er de stempel Electricbeam mango opgeplakt. Kracht wordt aangevoerd door 2 aandrijfsystemen met 6 elektrische centrales die elk 188pk aan vermogen en 250Nm koppel produceren. Een kleine rekensom brengt het totaal dan op ruim 2.250pk en 3.000Nm, genoeg om de titel van snelste elektrisch aangedreven boot ter wereld te verdienen. Zijn topsnelheid bedraagt immers een niet te versmaden 160km/u.

De waterrat is gezegend met 4 batterijen die 240kWh kunnen opslagen. De accu's volledig opladen neemt ongeveer 7 uur in beslag, maar met snelladers kan de klus in een meer aanvaardbare 3 uur worden geklaard. De Cigarette AMG Electric Drive Concept werd voorgesteld op de Miami International Boat Show. Meer interieur- en exterieurbeelden vind je zoals gewoonlijk in de bijhorende fotoreeks terug.