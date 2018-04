Jaguar Speedboat Concept past bij XF Sportbrake

Door: BV

Het duurt dan nog wel tot januari voor de eerste Belgische klant een XF Sportbrake in ontvangst mag nemen, maar de lanceercampagne is inmiddels afgetrapt. En dan is wat extra aandacht mooi meegenomen. Een boot, die Jaguar Concept Speedboat heet en met z'n lengte van 6,1m en breedte van 2 meter nog net door de nieuwe break getrokken kan worden heeft dan ook alleen dat tot doel. Hij past bij de producten van het bedrijf door z'n exclusieve materialen (waaronder nogal wat carbon) en z'n sterke, karaktervolle vormgeving, weet Jaguar designdirecteur Ian Callum er nog over te vertellen. Verwijzingen naar het roemrijke Jaguar-verleden zijn er natuurlijk ook. Zo is de enkele vin een verwijzing naar de D-Type en de benzinedop heeft dan weer erg veel weg van de Series 1 XJ. Productieplannen zijn er niet, het is louter een stijloefening. Je kan het vaartuig dan ook alleen in de plaatjes bewonderen.