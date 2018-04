Break en Crossover van Qoros als concept in Genève

Door: BV

Het is de 3 Sedan die het merk Qoros, een Chinees-Israëlische joint-venture, op de kaart moet zetten. Maar in het meest populaire Europese segment zal het in 2007 opgerichte bedrijf nog ten minste twee extra modelvarianten aanbieden. Gebaseerd op dezelfde bodemplaat, maar met mogelijk variaties in wielbasis en rijhoogte, zullen in Genève ook nog een 3 Cross Hybrid Concept en 3 Estate Concept te zien zijn. Reken er maar op dat die zonder al te veel wijzigingen in productie gaan.

Vijfdeursmodellen blijven erg populair in Europa en wereldwijd zit de verkoop van de compacte SUVs al jaren in de lift. Een combinatie van die twee, zoals hier voorgeschoteld, lijkt dus een veilige investering. Maar deze crossover is ook een hybride. Een 1.2l driecilinder benzinemotor kan apart als krachtbron dienst doen, maar wordt hier gecombineerd met twee elektromotoren. Een eerste elektrisch exemplaar bij de achteras zorgt voor een beperkte vorm van vierwielaandrijving, terwijl een tweede exemplaar (dat ook de rollen van starter en generator vervult) tussen de verbrandingsmotor en de transmissie wordt ondergebracht.

Dat Qoros het als Chinees wil maken op de Europese markt, bewijst de 3 Estate Concept. Die zijn immers vooral bij ons populair, en worden door de rest van de wereld niet gesmaakt. We verwachten ze beiden al in 2014 op de markt. Ook in België.