Meer over de Toyota Auris Touring Sports

Door: BV

Met een aandeel van één op drie verkochte exemplaren uit de middenklasse is de break in Europa een moeilijk te negeren marktdeel. Het is dan ook niet onlogisch dat Toyota, gebrand op het heroveren van marktaandeel na enkele jaren van gestage afkalving, een functionele variant van de nieuwe Auris introduceert. Om het allemaal wat hipper te laten klinken dan het allemaal is, heet die Touring Sports.

Dat het nieuwste lid in de Auris-familie zo maar eventjes 28,5cm langer wordt, wisten we al. Maar wat dat exact inhoudt voor de laadcapaciteit, zegt Toyota nu pas. De laadruimte wordt zo maar eventjes 1,45m breed (op het breedste punt) en 1,11m lang wanneer alle zitplaatsen in gebruik zijn. En het neerklappen van de achterbank zal voor de laadlengte ei zo na een verdubbelen teweeg brengen (tot 2,05m). Dat betekent dat er minimaal 530 en maximaal 1.658 liter in past. En er is nog meer voor de praktisch ingestelde medemens. Zo is de laaddrempel 10cm dichter tegen het wegdek dan bij de conventionele Auris.

De motoren worden gewoon overgedragen. Een 1.33l en 1.6l bij de benzines en een 1.4l D-4D voor de dieselrijders dus. En natuurlij kook een 1.8l benzine die samenwerkt met een elektromotor en bijgevolg een Hybrid-klevertje op de flanken krijgt.